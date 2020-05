Roma, Perotti già si rallenta. E Mirante scalda i motori

NOTIZIE AS ROMA – Non un grande ritorno a Trigoria per i giocatori della Roma. Dopo aver perso subito Pau Lopez per una microfrattura al polso, si ferma anche Diego Perotti.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), l’attaccante argentino avrebbe accusato un affaticamento muscolare e per questo dovrà essere valutato giorno per giorno.

Intanto Mirante, scrive il quotidiano, scalda i motori: lui è l’uomo dei finali di stagione, e qualora lo spagnolo non dovesse recuperare in tempo per il possibile riavvio del campionato tra meno di un mese, Fonseca si affiderà all’ex portiere del Parma per difendere i pali della porta giallorossa.

Fonte: Gazzetta dello Sport