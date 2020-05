Roma, ecco il tesoretto: Karsdorp, Florenzi e Schick portano 50 milioni

AS ROMA NEWS – Cinquanta milioni di euro, Si chiama “tesoretto” ma per la Roma sarebbe molto di più. Sono quei soldi che il club spera di incassare dalla cessione dei suoi tre esuberi eccellenti nel corso del prossimo mercato e che potrebbero immettere liquidità indispensabile in questo momento così difficile.

Ma quali sono i giocatori che potrebbero permettere alla Roma di fare così tanta cassa? Il primo, scrive la Gazzetta dello Sport oggi in edicola (A. Pugliese), è Patrik Schick: la Roma chiede 25 milioni, sconto incluso. La trattativa col Lipsia è avanzata, la fumata bianca è probabile.

Poi c’è Alessandro Florenzi, che porterebbe nelle casse giallorosse circa 15 milioni di euro, da aggiungere ai 8-10 milioni di Karsdorp. Se Petrachi riuscisse a piazzarli tutti e tre, ecco che la Roma incasserebbe circa 50 milioni, senza contare i 13-14 milioni di ingaggi che il club risparmierebbe.

Fonte: Gazzetta dello Sport