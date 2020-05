Pastore e Jesus, le spine della Roma: “Da qui non ci muoviamo”

ULTIME NEWS AS ROMA – Javier Pastore e Juan Jesus ribadiscono a chiare lettere la propria intenzione: quella di restare alla Roma anche nei prossimi anni. Entrambi hanno sfruttato le recenti interviste per chiarire questo particolare, che probabilmente non renderà felici i piani alti di Trigoria.

Non è un mistero, scrive oggi il Corriere della Sera (G. Piacentini), che una delle missioni del direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi per il prossimo mercato sia quella di abbassare il monte ingaggi e sfoltire la rosa. Una necessità che però in molti casi si scontrerà con la volontà di alcuni calciatori che a lasciare la Roma non pensano proprio.

Javier Pastore e Juan Jesus ieri hanno annunciato che vogliono portare a termine i loro contratti, che scadranno rispettivamente nel 2023 e nel 2021: 7 milioni netti, il doppio a lordo, complessivi a stagione. Soldi che a Trigoria vorrebbero risparmiare. I due sudamericani la pensano diversamente.