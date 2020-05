Partitelle 3 contro 3, ora la Lazio rischia sanzioni

ALTRE NOTIZIE – Dopo il polverone alzato ieri sulle partitelle tre contro tre giocate dalla Lazio a Formello, ora la procura federale comincia a muoversi per capire cosa è successo.

La notizia ha fatto scalpore, tanto che lo stesso medico sociale della Lazio si è dovuto chiamare fuori dicendo di non essere stato presente al momento delle partitelle giocate in famiglia dai calciatori di Inzaghi. E anche il tanto atteso comunicato di Lotito alla fine non è arrivato.

La procura federale, scrive il Corriere dello Sport, aprirà molto probabilmente un fascicolo lunedì prossimo. La Lazio rischia sia dal punto sportivo, avendo violato l’articolo 1 sulla lealtà sportiva, ma non solo visto che sarebbero state violate anche norme governative. Le prove sarebbero le testimonianze di più persone presenti oltre la recinzione del campo biancoceleste e potrebbero essere messe a confronto con interrogatori ai tesserati che sarebbero obbligati a raccontare la verità.

Fonte: Corriere dello Sport