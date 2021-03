La Roma si sdoppia: in coppa giocano gli spagnoli, ElSha e Dzeko contro il Napoli

NOTIZIE ROMA CALCIO – Fonseca sdoppia la sua Roma in vista di una tre giorni molto complicata sia per la difficoltà degli impegni che per lo stress psicofisico a cui sarà sottoposto il gruppo di giocatori nelle prossime ore.

Per questo motivo l’allenatore pensa di dosare al meglio le forze, cercando di mandare in campo contro lo Shakhtar Donetsk domani sera una formazione completamente diversa da quella che affronterà poi domenica sera il Napoli.

In difesa molto dipenderà dalle condizioni di Chris Smalling, che continua a svolgere un lavoro finalizzato al recupero per la gara contro il Napoli. Contro lo Shakhtar, dunque, dietro dovrebbe toccare a Ibanez, Kumbulla e Mancini mentre in campionato il trio sarà composto da Mancini, Cristante e Smalling.

In mezzo al campo dovrebbe essere Amadou Diawara quello chiamato ad un doppio impegno, con Villar titolare in Europa League. Sugli esterni Karsdorp dovrebbe giocarle entrambe mentre Spinazzola potrebbe fermarsi in coppa e ritornare in campionato, con Bruno Peres, squalificato per Roma-Napoli, titolare a Kiev.

Completamente il trio d’attacco che vedremo nelle prossime due partite: contro lo Shakhtar dovrebbe essere composto solo da spagnoli, Carles Perez, Pedro e Borja Mayoral, mentre contro il Napoli toccherà a Dzeko e El Shaarawy, con Pellegrini che potrebbe arretrare a centrocampo.

Fonte: Corriere della Sera