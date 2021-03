Roma coi nervi a fior di pelle: tre giorni che valgono una stagione

AS ROMA NEWS – Arrabbiata, stanca e preoccupata. Così viene descritta la Roma dall’edizione odierna di Leggo (F. Balzani) alla vigilia di una tre giorni che può essere decisiva per la sua stagione.

La squadra arriva alla doppia sfida con Shakthar Donetsk e Napoli coi nervi a fior di pelle dopo il ko di Parma e lo sgarbo della Lega che non ha restituito ai giallorossi il punto di Verona e soprattutto non ha accolto la richiesta di rinviare la sfida agli azzurri di domenica.

Fonseca dovrà rimboccarsi le maniche e affrontare un mini tour de force che vedrà la Roma rientrare da Kiev alle 4 di notte di venerdì e quindi con solo un allenamento a disposizione prima del Napoli. Difficile adottare un vero turn over tra infortuni e cali di forma.

Battere i partenopei però sarà obbligatorio per sperare nella Champions, anche se i precedenti non sorridono al portoghese solitamente sconfitto contro quegli allenatori che già gli hanno dato una lezione in precedenza: da Gasp a Pioli passando per D’Aversa o Inzaghi. Un bivio importante per il tecnico che continua a non convincere a pieno la società e che a fine stagione potrebbe lasciare la capitale.

Fonte: Leggo