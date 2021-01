La Roma sogna il colpo Gomez. Ma dall’Atalanta smentiscono l’incontro fissato per oggi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo la batosta rimediata nel derby, la Roma si rimette al lavoro sul mercato per provare a regalare quei rinforzi chiesti da Fonseca per portare la squadra in Champions. Per il ruolo di attaccante il portoghese ha chiesto un giocatore esperto e pronto all’uso.

Il grande favorito resta Stephan El Shaarawy che però non è ancora riuscito ad arrivare a un accordo con i cinesi dello Shangai Shenua per la rescissione del suo contratto. Ieri però è presa a circolare la notizia, lanciata dal sito Calciomercato.com, di un appuntamento fissato tra Tiago Pinto e la dirigenza dell’Atalanta per parlare di Gomez.

Notizia che però oggi non trova conferme. Stando a quando racconta oggi Il Tempo (F. Biafora) il club bergamasco ha smentito che sia stato fissato un incontro con la Roma per discutere del possibile trasferimento del Papu, il cui agente lo ha sicuramente offerto ai giallorossi come a tutte le big italiane.

Fonte: Il Tempo