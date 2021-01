Lazio-Roma 3-0, i voti dei quotidiani: Ibanez-Spinazzola, un disastro. Ma Fonseca non è da meno

AS ROMA NOTIZIE – Una pioggia di insufficienze accompagna la Roma sui giornali all’indomani della pesante sconfitta rimediata nel derby. Il peggiore in campo è, ovviamente Ibanez, seguito a ruota da Spinazzola.

Le uniche sufficienze le rimedia Pau Lopez, mentre Villar è da 6 solo per Il Tempo. Bocciato anche Paulo Fonseca: per tutti i giornali è da 4. Questi i voti dei principali quotidiani oggi in edicola:

IL TEMPO (AUSTINI)

Pau Lopez 6; Mancini 5,5, Smalling 5, Ibanez 4; Karsdorp 5, Villar 6, Veretout 5, Spinazzola 4,5; Pellegrini 5, Mkhitaryan 5; Dzeko 5. Subentrati: Pedro 5,5, Cristante 5, Mayoral SV, Peres SV. Allenatore: Fonseca 4.

IL MESSAGGERO (ANGELONI)

Pau Lopez 6,5; Mancini 5, Smalling 5, Ibanez 4; Karsdorp 5, Villar 4,5, Veretout 4,5, Spinazzola 4; Pellegrini 5, Mkhitaryan 5; Dzeko 4,5. Subentrati: Pedro 5, Cristante 5,5, Mayoral SV, Peres SV. Allenatore: Fonseca 4.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (CECCHINI)

Pau Lopez 6; Mancini 5,5, Smalling 5, Ibanez 4; Karsdorp 5, Villar 5, Veretout 5, Spinazzola 4,5; Pellegrini 5, Mkhitaryan 5; Dzeko 5. Subentrati: Pedro 5, Cristante 5, Mayoral 5, Peres 5. Allenatore: Fonseca 4,5.

CORRIERE DELLA SERA (AGRESTI)

Pau Lopez 6; Mancini 5, Smalling 4,5,, Ibanez 4; Karsdorp 5, Villar 5, Veretout 4,5, Spinazzola 4; Pellegrini 5, Mkhitaryan 4,5; Dzeko 5. Subentrati: Pedro 4,5, Cristante 4,5, Mayoral 5, Peres 5. Allenatore: Fonseca 4.

CORRIERE DELLO SPORT (D’UBALDO)

Pau Lopez 6; Mancini 5,5, Smalling 5, Ibanez 4; Karsdorp 5,5, Villar 5, Veretout 5, Spinazzola 4,5; Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 5; Dzeko 4,5. Subentrati: Pedro 5, Cristante 5,5, Mayoral 5, Peres 5,5. Allenatore: Fonseca 4.

LA REPUBBLICA (CARDONE)

Pau Lopez 6,5; Mancini 5, Smalling 4,5, Ibanez 4; Karsdorp 5, Villar 5, Veretout 5,5, Spinazzola 4,5; Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 5; Dzeko 4,5. Subentrati: Pedro 5,5, Cristante 5,5, Mayoral SV, Peres 5,5. Allenatore: Fonseca 4,5.

IL ROMANISTA (PASTORE)

Pau Lopez 6; Mancini 5, Smalling 5, Ibanez 4; Karsdorp 5, Villar 5, Veretout 5, Spinazzola 4,5; Pellegrini 4,5, Mkhitaryan 5,5; Dzeko 5. Subentrati: Pedro 5,5, Cristante 5, Mayoral 5, Peres 4,5. Allenatore: Fonseca 4,5.