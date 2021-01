“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Sono addolorato, squadra crollata davanti alle responsabilità”, CORSI: “Umiliati da un ex giocatore della Spal”, ROSSI: “I calciatori hanno dato ragione a chi li ha presi per il c*lo”, PRUZZO: “Inguardabili”

LTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “E meno male che non doveva mancare aggressività, come aveva detto il mister in conferenza… la squadra ieri è stata timida, sottomessa. Ovvio che l’allenatore ora deve dire che bisogna guardare avanti e fare più punti possibile, però dico al mister con grande umiltà: non commetta l’errore che la sconfitta di ieri vale come una qualunque. Perchè non è così. Qua a Roma non funziona così. Lui aveva pareggiato i due derby dell’anno scorso, ora l’ha perso. Speriamo che il prossimo lo vinca. La squadra? Prima del derby leggevo che nell’undici la Lazio è più forte della Roma, e dentro di me pensavo: “Ma che sono scemi questi qua”. E invece la squadra è riuscita a dare ragione a queste persone che li hanno preso per il culo tutta la settimana…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Non sono arrabbiato, sono addolorato. Purtroppo ieri ho visto quello che non volevo vedere. Arriva la partita importante, i tifosi la incoraggiano, e la squadra sente che deve affrontare una responsabilità. E allora “oddio, mo tocca vincere”. Ed eccola qua. Che vi devo parlare di Roma-Livorno, o Roma-Sampdoria di Ranieri? Ieri non c’è stata una partita, ma una squadra, la Lazio, che ha bullizzato undici-quindici giocatori che stavano lì senza capire di cosa si trattasse…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Questa è una squadra inconcludente, senza arte né parte. Io sono deluso pure da Tiago Pinto, deve cominciare a fare il lavoro suo. Ieri dopo la partita avrebbe dovuto parlare dopo Fonseca, per dire che avrebbero preso provvedimenti. Era troppo presto? Non penso. Qui abbiamo perso un derby che non ha nessun tipo di scusante. Fosse stata la Lazio di Crespo, Nesta o Nedved, ma questi c’hanno una squadra…ieri ha fatto il fenomeno un ex giocatore della Spal…La più grande umiliazione è l’ingresso di Hoedt, una delle più grosse pippe del calcio mondiale, vi rendete conto con chi abbiamo perso… Il male della Roma non sono Ibanez e Villar, ma che Ibanez è stato fatto per passare per Falcao e Aldair, e Villar per il nuovo Pirlo. Quando lo diventeranno saremo fortunati, ma dare addosso la croce a questi due ragazzini è sbagliato…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La verità è che la Lazio ieri aveva più voglia, più grinta. Arrivava sempre prima sul pallone, aveva molta più cattiveria. Il festeggiamento finale ti fa capire come l’allenatore aveva preparato quella partita lì, e che la Lazio difficilmente sbaglia queste partite. La Roma, continuo a pensarlo, sia superiore come rosa alla Lazio. Io mi tengo ancora la Roma. Ma la Lazio è stata squadra, la Roma no…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Per quello che si è visto ieri, si facessero tutti un esame di coscienza. E’ stata una vergogna per colpa di tutti, allenatore e giocatori. Questa squadra ha bisogno di qualcosa, e ieri si è visto ancora di più…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma non è scesa in campo perché c’era troppa Lazio. Una Lazio troppo forte per una Roma troppo piccola con le grandi. Al secondo tempo la Lazio poteva fare 5 gol. Ibanez è un mediocre, Lazzari ha arato quella fascia. So che negli spogliatoi qualcuno ha fatto il nome di Rizzitelli, uno ha avuto la capacità di caricare la squadra avversaria con una battuta sciocca e bieca. Immobile ha mostrato lo spirito della Lazio in campo. La partita per Fonseca è finita mezz’ora prima…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Ho visto una squadra, la Lazio, che ha giocato una grande partita sapendo sfruttare le debolezze della Roma. Non me l’aspettavo una Lazio così. In altri tempi, dopo una prestazione del genere come quella della Roma, il presidente porterebbe tutti in ritiro. Io insisto: andate a vedere i secondi tempi della Roma, sono disastrosi. Questa squadra non è ben allenata…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ieri non è mai esistita. Il secondo tempo peggio del primo. Una squadra inguardabile. La Lazio ieri ha affrontato il nulla. La Roma non ha fatto un tiro in porta, quello di Dzeko nemmeno lo conto. I cambi di Fonseca, poi, non li ho capiti. Gli spagnoli i derby non li devono mai giocare. Dopo una sconfitta come questa io metterei in dubbio la conferma di Fonseca. Mi sono sentito massacrato, due gol regalati. Quando si alza l’asticella la squadra non sa reggere il confronto. Ibanez andava tolto. Dzeko totalmente assente…”

