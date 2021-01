Tutti i miei dubbi su Paulo Fonseca

EDITORIALE – Mai visto un derby perso in questo modo. Senza tirare una sola volta in porta, senza avere in novanta minuti una reazione, anche fosse soltanto emotiva, rabbiosa. Un atteggiamento del genere dalla squadra, dopo tutto quello che i tifosi romanisti (splendidi anche ieri) avevano organizzato fuori da Trigoria per caricare i calciatori, non me lo sarei mai aspettato.

L’effetto è stato l’opposto di quello sperato: i ragazzi, invece di esaltarsi davanti al calore della gente che chiedeva alla squadra una prova di orgoglio, sono scesi in campo con le gambe molli. Il dato più preoccupante però resta il fatto che la Roma, davanti a una squadra ben organizzata difensivamente, non sia stata in grado di creare uno straccio di palla gol in novanta minuti di gioco. E’ inammissibile, considerando che parliamo della Lazio, non del Bayern Monaco.

E le parole di Fonseca a fine partita non mi sono piaciute affatto: un grande allenatore non può semplicemente “arrendersi” davanti alla bravura dell’altra squadra a difendersi e a non darti profondità. Perchè un grande allenatore deve essere in grado di trovare alternative a partita in corso: inserendo un altro attaccante, cambiando modulo o ideando soluzioni che possano almeno provare a scompaginare l’andamento della partita.

La Roma invece si è letteralmente arresa al gol di Immobile, arrivato dopo un quarto d’ora di gioco, e questo non è accettabile. Fonseca ha incassato una lezione tattica troppo pesante per non generare dubbi sulle sue qualità: bravo quando si affrontano squadre di livello inferiore, ma con evidenti limiti nel momento in cui l’asticella si alza e le avversarie diventano tecnicamente più forti e atleticamente agguerrite. La Roma ha incassato 4 gol dal Napoli, 4 dall’Atalanta e 3 dalla Lazio. E contro l’Inter deve ringraziare Conte se la gara è finita in parità: se i nerazzurri sull’1 a 2 avessero continuato ad attaccare, non so come sarebbe finita quella partita.

Io resto convinto che la Roma abbia una squadra forte, che merita di posizionarsi tra le prime quattro, perchè come rosa non ha niente da invidiare a squadre come Milan, Napoli o la stessa Lazio. E la differenza, quando il campionato è così equilibrato, deve necessariamente farla l’allenatore. Ed è quello che stanno facendo Pioli e Gasperini.

Ora tocca a Fonseca dare quel qualcosa in più, altrimenti quando l’asticella nelle coppe comincerà ad alzarsi, rischierà altre brutte figure. E in campionato può pure andare bene battere le piccole, ma contro le grandi non puoi permettere di perdere quasi sempre e soprattutto in questo modo.

La Roma non è una squadra da scudetto, l’ho già sostenuto in tempi non sospetti, ma non merita nemmeno di vedersi asfaltata ogni qual volta il livello dell’avversario si alza. Non discuto che Fonseca sia un buon allenatore, ma ho dei dubbi che sia un grande allenatore. E se la Roma vuole fare il salto di qualità, il portoghese deve dimostrare di esserlo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini