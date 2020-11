La Roma sogna la vetta: se batte il Parma può volare in testa alla classifica

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La partita di domani pomeriggio, stadio Olimpico ore 15, può essere molto più importante di quello che sembra: con una vittoria sul Parma, la Roma domenica sera potrebbe trovarsi in testa alla classifica. Un’eventualità per niente improbabile.

Se la squadra di Fonseca riuscisse a far fronte alle tantissime assenze pesanti, da Dzeko a Smalling, e fosse lo stesso in grado di battere i ducali, i giallorossi volerebbero altissimo: in vetta al campionato, qualora il Sassuolo non dovesse passare sul difficile campo del Verona, match che si giocherà in contemporanea.

La sera poi Fonseca e i suoi ragazzi diventerebbero spettatori interessati al big match della giornata, quel Napoli-Milan che potrebbe ribaltare le sorti della classifica: se la squadra di Gattuso infatti dovesse avere la meglio sui rossoneri, avremmo un terzetto in testa al campionato, con i partenopei che raggiungerebbero la capolista, insieme alla Roma.

Fonte: Il Messaggero