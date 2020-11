SPINAZZOLA: “Fonseca imperturbabile. Friedkin? La vicinanza la senti. Dopo la mancata cessione mi sento più libero”

NOTIZIE ROMA CALCIO – “Kolarov mi ha tolto spazio solo nella prima parte della stagione, ma dopo la ripresa le cose erano cambiate”. Parla Leonardo Spinazzola, intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport. Queste le parole del terzino giallorosso al quotidiano:

Era rimasto un po’ deluso dalla possibile cessione?

“Sono cose che capitano, è il passato. Da allora, però, mentalmente mi sento più libero”.

È cambiata anche la Roma?

“Sì, ora con il nuovo modulo giochiamo più corti, difendiamo meglio e in attacco, anche se non abbiamo le tante soluzioni del 4-2-3-1, ne abbiamo comunque parecchie”.

Fonseca lo trova diverso?

“No, lui è sempre uguale: molto equilibrato. Anche quando si facevano nomi per la panchina non si è mai scomposto“.

Quanto conta avere i Friedkin vicino?

“È meglio, ma la società non ci ha fatto mai mancare niente. In campo vanno i calciatori, però il presidente lo senti“.

Si è dato una spiegazione dei tanti infortuni in carriera?

“Succedeva più quando ero ragazzo. Dopo il primo anno a Siena tornai a casa che ero cresciuto di 13 cm. Tutti pensavano che mi avessero dopato. I muscoli erano sempre in tensione. Ma qui ho giocato 42 partite. Non mi sembrano poche, no?“.

Com’è il calcio al tempo del Covid? Campionato è falsato?

Grazie alla Roma, siamo super controllati. Perciò è un campionato vero, perché il virus colpisce tutti. Certo, occorre anche un po’ più di fortuna“.

Sareste disposti a tagliarvi seriamente lo stipendio per venire incontro ai club?

“Abbiamo già fatto qualcosa, ma se tutto il Paese non va avanti, siamo sempre pronti a fare la nostra parte”.

Chi vince lo scudetto?

“Impossibile da dire. Juve e Inter sono le più attrezzate, ma ora c’è una gruppo che cresce“.

Può essere l’anno giusto a Roma per tornare a vincere?

“Speriamo, ma il nostro obiettivo è tornare in Champions“.

Nazionale: l’Italia è in grado di vincere l’Europeo?

“Ora ce la battiamo con le migliori. Abbiamo un grande gruppo e Mancini ci ha trasmesso idee importanti“.

