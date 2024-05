La Roma stasera “tifa” per Gasperini: l’Atalanta a Dublino può regalarle la Champions

NOTIZIE AS ROMA – La Roma questa sera alle 21 sarà spettatrice molto interessata della finale di Europa League che si giocherà a Dublino.

Di fronte l’Atalanta di Gasperini e il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, squadra che ha eliminato proprio i giallorossi in semifinale. Una sfida che sulla carta vede favoriti i freschi campioni di Germania, imbattuti in stagione. Ma la Dea non parte sconfitta.

L’Atalanta infatti è apparso in ottimo stato di forma, e dopo un periodo di appannamento a metà stagione è tornata a volare in primavera. Ne sa qualcosa la Roma, che qualche giorno fa a Bergamo è uscita con le ossa rotte dallo scontro diretto contro Scamacca e compagni.

I giallorossi però stasera dovranno sperare nella vittoria di Gasperini e i suoi ragazzi: solo in tal caso la Roma avrebbe ancora una speranza di raggiungere il traguardo Champions. A quel punto però l’Atalanta dovrebbe rallentare la sua corsa in campionato e non vincere le ultime due partite contro Torino e Fiorentina. Con la sbornia dell’eventuale trionfo in Europa League non sarebbe impossibile.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport

