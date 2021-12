La Roma svolta a destra: il rinforzo viene dal Bayern

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Spunta un nome nuovo per la fascia destra giallorossa, che andrà rafforzata durante il mercato di gennaio, ormai alle porte.

Stando a quanto scrivono oggi diversi quotidiani tra cui Gazzetta dello Sport e Il Messaggero, il nuovo obiettivo di Tiago Pinto per il ruolo di terzino destro viene dalle seconde linee del Bayern Monaco.

Si tratta di Bouna Sarr, 29 anni, esterno senegalese che i tedeschi avevano prelevato dal Marsiglia per circa 9 milioni un paio di anni fa e che con la maglia del Bayern ha giocato col contagocce.

Si tratta di un esterno con caratteristiche spiccatamente offensive, nato calcisticamente come ala per poi retrocedere nel ruolo di terzino puro. Ha una valutazione intorno ai 3 milioni, può essere lui il rinforzo a costo ridotto per gennaio.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero