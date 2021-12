A volte ritornano: ora la Roma rivuole Frattesi

AS ROMA NEWS – La Roma pensa di riportarsi a casa Davide Frattesi. L’idea stuzzica più di qualcuno dentro Trigoria, forti di una serie infinita di ragioni che spingono a una seria riflessione nel club capitolino.

Il primo è dovuto alla carenza di centrocampisti all’interno della rosa, con Mourinho che vorrebbe liberare Villar e Diawara, considerati non idonei al progetto che lo Special One ha in mente, e inserire un paio di rinforzi di spessore per la mediana. Calciatori possibilmente giovani, con stipendi alla portata, e a prezzi ragionevoli.

E chi meglio di Frattesi risponde a questo identikit? Il 22enne centrocampista nato a Roma e tifoso giallorosso sta esplodendo quest’anno sotto alla guida di Dionisi: corsa, dinamismo, piedi buoni e una straordinaria confidenza con il gol sono le caratteristiche di questo calciatore cresciuto nelle giovanili della Lazio e poi passato alla Roma, e che a Trigoria si sono fatti scappare con troppa leggerezza.

C’ha visto lungo il Sassuolo, che nel luglio del 2017 lo acquista dai capitolini per 5 milioni di euro, mandandolo a fare esperienza prima ad Ascoli, poi a Empoli e infine al Monza. Ora la sua definitiva esplosione con la maglia dei neroverdi. La Roma, forte di una percentuale sulla futura rivendita del 30%, pensa di riportarlo a casa battendo sul tempo la concorrenza dell’Inter, fortemente interessata a Frattesi per la prossima estate.

Non sarà facile per Tiago Pinto arrivare a dama: il Sassuolo preferirebbe monetizzare la sua cessione a fine campionato. Il prezzo del cartellino del centrocampista ha già raggiunto quotazioni importanti, 15-20 milioni di euro. Che la Roma potrebbe abbassare sensibilmente “scontando” la percentuale sulla rivendita che avrebbe dagli emiliani.

Mourinho è rimasto colpito molto favorevolmente dal calciatore, e sarebbe ben felice di allenarlo. Della volontà del calciatore, altro aspetto che può essere decisivo, nemmeno a parlarne: Frattesi ha più volte professato il suo amore per la Roma e sarebbe entusiasta di tornare a vestire quei colori. A Trigoria ci stanno pensando, è una pista da tenere d’occhio.

Giallorossi.net – G. Pinoli