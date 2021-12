Atalanta-Roma, l’AIA dà ragione a Irrati. Bocciato Nasca al VAR: rischia un lungo stop

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Per l’AIA le decisioni prese da Irrati e Massa nell’annullare i gol di Atalanta e Milan sono state corrette. A riportarlo è la redazione di Sky Sport, che svela la posizione dell’Associazione Italiana Arbitri sugli episodi più discussi del 18esimo turno di Serie A.

Arbitri promossi a pieni voti, mentre rischia un lungo stop Nasca per l’errore al Var a Bergamo: aveva segnalato un tocco di Palomino, che in realtà non c’è stato. E se non ci fosse stata quella mano sulla schiena sarebbe stato un grosso guaio.

Per questo Nasca e il suo avar Tolfo staranno fermi per un bel po’: la superficialità non è consentita, soprattutto davanti al monitor.

Fonte: Sky Sport