ULTIME DA TRIGORIA: El Shaarawy verso il recupero per Roma-Sampdoria

AS ROMA NEWS – Continuano ad arrivare notizie incoraggianti dall’infermeria giallorossa, con Mourinho che lentamente comincia a riavere a disposizione un po’ tutti i calciatori in rosa.

Oggi a Trigoria infatti ha svolto una parte dell’allenamento in gruppo Stephan El Shaarawy. Il Faraone dovrebbe dunque recuperare per Roma-Sampdoria di mercoledì pomeriggio, anche se non sarà ancora al top della condizione.

Restano dunque fuori dai convocati soltanto Lorenzo Pellegrini, il cui rientro è previsto a gennaio, e Leonardo Spinazzola, che dovrebbe tornare in campo non prima di febbraio.

Giallorossi.net – A. Fiorini