La Roma svolta a sinistra. Ora l’obiettivo è Firpo

AS ROMA NEWS – Il terzino sinistro del Barcelona Héctor Joel Firpo Adames – al secolo calcistico Junior Firpo , 24 anni ad agosto, è uno degli obiettivi del club giallorosso per la prossima stagione, che adesso – psicologicamente parlando – pare lontana anni luce.

Cresciuto nelle giovanili del Betis Siviglia, si è imposto in prima squadra, dove ha attirato l’interesse della società catalana, che lo ha prelevato. La sua stagione è stata a luci e ombre, visto che ha accumulato 12 presenze in campionato (1 gol realizzato), ma solo 9 da titolare, mentre in Champions ha fatto 3 apparizioni, tutte dal primo minuto, a cui si vanno aggiungere le 2 in Coppa del Re.

Insomma, Firpo il suo spazio se l’è trovato, anche se non esattamente di primo piano. Proprio per questo la Roma vorrebbe inserirsi con una richiesta di prestito con diritto di riscatto, perché l’acquisto per il momento sarebbe di difficile concretizzazione, visto che il terzino non costerebbe meno di 25 milioni. Tra l’altro Firpo piace anche all’Inter, ma la Roma, dall’affare Perez, ha un ottimo rapporto col club catalano che vuole sfruttare.

Detto che ai giallorossi piace anche Biraghi, se l’affare con il Barcellona andasse in porto, la Roma potrebbe privarsi anche di Spinazzola (che peraltro può adattarsi anche a destra), per fare una coppia di esterni sinistri di altissimo livello, composta appunto da Kolarov e dallo stesso Firpo. Ma la rivoluzione tra gli esterni difensivi potrebbe portare lontano. Santon, comunque, è fra quelli che dovrebbero essere confermati e anzi, sfruttando anche la sua capacità di giocare su entrambe le fasce, per lui si sta già pensando a un rinnovo di contratto.

Sul mercato, però, ci sono già Florenzi, che dovrebbe tornare dal prestito fatto al Siviglia, a Bruno Peres. Se per Zappacosta si pensa di chiedere al Chelsea il rinnovo del prestito, visto che lo sfortunato calciatore ha perso finora quasi tutta la stagione per via del grave infortunio al ginocchio dello scorso settembre, si pensa anche un nuovo acquisto. In questo senso, da mesi è sul taccuino del d.s. Petrachi il nome di Faraoni del Verona.

Ma in difesa le cose sono destinate a cambiare anche sul fronte dei centrali. Sembra sempre più difficile l’ipotesi di poter riscattare Smalling dal Manchester United, che chiede almeno 20 milioni. Così nei radar è finito Jan Vertonghen, 33 anni compiuti due giorni fa, che è in scadenza di contratto con il Tottenham. Il giocatore ha il record di presenze con la nazionale belga (118 e 9 gol segnati) ed avrebbe esperienza da vendere per far crescere giovani come Mancini, Ibanez e Cetin.

(Gazzetta dello Sport, M. Cecchini)