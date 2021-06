La Roma U18 perde la finale scudetto: vince il Genoa 2 a 1

AS ROMA NEWS – La Roma Under 18 esce sconfitta dalla finale scudetto del campinato di categoria. I gialloroossi vengono battuti per 2-1 dal Genoa al Dino Manuzzi.

Sono proprio i rossoblù a passare in vantaggio con un bel colpo di testa di Fossati. Al 76′ Pagano trasforma dal dischetto per il pareggio, ma pochi minuti dopo il Grifone è ancora avanti.

Boci dal fondo mette in area un cross, Vassallo anticipa la difesa giallorossa e realizza la rete decisiva.