EURO 2020, la Svizzera di Xhaka elimina la Francia ai rigori: decisivo l’errore di Mbappè

Incredibile ma vero: la corazzata Franica, super favorita degli Europei, è già fuori, eliminata agli ottavi dalla caparbia Svizzera di capitan Xhaka.

Partita che si mette subito bene per gli elvetici, in gol al 15′ con Seferovic. Nella ripresa la Svizzera potrebbe raddoppiare, ma Ricardo Rodriguez sbaglia un rigore. E allora i transalpini si svegliano e ribaltano completamente il match: va in gol due volte Benzema, poi Pogba sembra chiudere i giochi, tutto nel giro di venti minuti.

Ma gli svizzeri sono ancora vivi: all’81’ Seferovic rimette in gioco i suoi, poi al 90′ Xhaka inventa l’assist vincente per il gol di Gavranovic. Si va ai supplementari, che terminano sul 3 a 3. Ai rigori segnano tutti e cinque gli incaricati, tranne l’ultimo tiratore francese: si tratta di Mbappè, che si fa parare la conclusione da Sommer.

Fa festa la Svizzera, che nei quarti affronterà la Spagna. Per la Francia invece la delusione è enorme.

