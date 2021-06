MOURINHO: “L’Europeo? Senza il Portogallo, come allenatore della Roma mi sento legato all’Italia”

NOTIZIE AS ROMA – José Mourinho continua ad analizzare l’Europeo per i media inglesi. Questa volta ha parlato tramite il sito del Mirror dove ha spiegato:

“Senza il Portogallo nella competizione, mi sento legato all’Italia perché, come allenatore della Roma, ho giocatori in quella nazionale. Auguro il meglio a Leonardo Spinazzola che sta giocando molto bene e Bryan Cristante che arriva dalla panchina.

L’Italia contro l’Inghilterra in finale sarebbe lo scenario perfetto per me, e ora sono un tifoso dell’Inghilterra. Mi piacerebbe che Harry Kane ricevesse il trofeo nelle sue mani da Aleksander Ceferin. Se batte la Germania li vedo a Wembley, in finale“.

Fonte: Mirror