Zaniolo già corre. Il “colpo” della Roma è lui

NOTIZIE ROMA CALCIO – Da quando è diventato ufficialmente il nuovo allenatore della Roma, Mourinho si è incollato al telefono per fare ciò che gli riesce meglio: motivare i giocatori, scrive oggi Il Tempo (A. Austini).

Adesso che Zaniolo è diventato uno dei “suoi” ragazzi, ha deciso di dedicarsi molto a lui. Telefonate quasi quotidiane, messaggi di incoraggiamento, la voglia di trovarlo pronto sin dal primo giorno di ritiro. Il gioiello della Roma si è concesso poche vacanze e ha pensato soprattutto ad allenarsi.

Ieri ha fatto rientro nella Capitale ed oggi farà il tampone a Trigoria. Troverà El Shaarawy che si allena al Fulvio Bernardini da giorni ed ha una voglia pazza di ricominciare dopo i due infortuni. L’ok dei medici c’è, il fisico sembra tirato a lucido, adesso è ora di riabbracciare il pallone che gli è tanto mancato.

Mourinho punta forte su di lui. Lo voleva portare anche al Tottenham ed ora se lo ritrova alla Roma. Ci sarà tempo per parlare di rinnovo per il ragazzo: la questione è rinviata alla fine del mercato. L’unica eccezione sarà fatta per Pellegrini che altrimenti comincerà la stagione in scadenza.

