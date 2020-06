La Roma vara il piano De Sanctis

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – A Trigoria è cominciata l’era De Sanctis, scrive oggi il Corriere dello Sport (R. Maida). L’ex portiere giallorosso è stato incaricato ufficiosamente da Guido Fienga di gestire il calciomercato romanista, con un occhio particolare alla sistemazione dei conti. La prima cessione dovrebbe essere quella di Schick.

Il Lipsia ha fatto scadere i termini per riscattarlo a 28 milioni di euro più bonus, preferendo la negoziazione. Il club tedesco è arrivato ad offrire 20 milioni, ma la Roma non intende scendere sotto i 25. Poi si lavorerà per i giocatori in entrata, con la trattativa Smalling in primo piano: sono emerse complicazioni nelle ultime ore sul prezzo del riscatto per un nuovo prestito, ma Fienga e Baldini continuano a parlare con il Manchester United.

Dopo l’inglese si cercherà di trattenere anche Mkhitaryan, ma la trattativa con l’Arsenal, inserendo anche Kluivert nell’affare, non è semplice, la società in questo si affida all’intermediazione di Mino Raiola.

Fonte: Corriere dello Sport