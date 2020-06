Retroscena Petrachi: voleva Boga e non Pedro

CALCIOMERCATO AS ROMA NOTIZIE – Incomprensioni e dissapori. Il rapporto tra la Roma e Petrachi si è consumato nel breve volgere di un anno, dopo che i giallorossi avevano fatto di tutto e di più per averlo a Trigoria e affidargli l’ennesimo progetto fatto di calciatori giovani ed esperti.

Adesso invece tra le due parti volano gli stracci: la Roma lo ha sospeso, e il direttore sportivo pensa di fare causa al club per mobbing. Petrachi, dicono i suoi sostenitori, non è stato messo in grado di lavorare. A dimostrazione ci sarebbe questa indiscrezione di mercato riferita oggi dal Corriere della Sera (L. Valdiserri).

I difensori del ds salentino raccontano come Petrachi avrebbe voluto portare a Roma Jeremie Boga, 23 anni, attaccante esterno del Sassuolo che il Chelsea non ha intenzione di riscattare. L’ivoriano sarebbe stata la prima scelta del direttore sportivo, e non Pedro, che invece è stato espressamente richiesto da Fonseca. Dissapori sul mercato che hanno contribuito a questa infausta conclusione del rapporto.

