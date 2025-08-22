La Roma vira su Embolo, è il piano B di Massara per l’attacco

Non c’è solo Jadon Sancho nella testa di Massara. Il ds vuole completare anche l’attacco, e nelle ultime ore sta salendo la tensione intorno al nome di Fabio Silva. L’attaccante portoghese resta al centro delle manovre di mercato giallorosse, ma la nuova accelerata del Borussia Dortmund ha complicato i piani della Roma.

Il Wolverhampton continua a chiedere una cessione a titolo definitivo per circa 20 milioni di euro, mentre l’ultima offerta giallorossa non è andata oltre i 15 milioni. Una forbice ridotta, ma sufficiente a rischiare di spostare l’ago della bilancia verso la Bundesliga.

Proprio per non farsi trovare scoperta, la Roma ha alzato il pressing su Breel Embolo, attaccante del Monaco con esperienza internazionale e caratteristiche di duttilità che piacciono a Gasperini. Lo svizzero, che può muoversi anche da seconda punta e coprire l’intero fronte offensivo, rappresenta una pista percorribile anche sul piano economico: il suo cartellino si aggira attorno ai 15 milioni, cifra che renderebbe l’operazione più sostenibile rispetto a Silva. Le prossime 48 ore possono essere decisive.

Fonte: Gazzetta dello Sport