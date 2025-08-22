La Roma vira su Embolo, è il piano B di Massara per l’attacco

Non c’è solo Jadon Sancho nella testa di Massara. Il ds vuole completare anche l’attacco, e nelle ultime ore sta salendo la tensione intorno al nome di Fabio Silva. L’attaccante portoghese resta al centro delle manovre di mercato giallorosse, ma la nuova accelerata del Borussia Dortmund ha complicato i piani della Roma.
Il Wolverhampton continua a chiedere una cessione a titolo definitivo per circa 20 milioni di euro, mentre l’ultima offerta giallorossa non è andata oltre i 15 milioni. Una forbice ridotta, ma sufficiente a rischiare di spostare l’ago della bilancia verso la Bundesliga.
Proprio per non farsi trovare scoperta, la Roma ha alzato il pressing su Breel Embolo, attaccante del Monaco con esperienza internazionale e caratteristiche di duttilità che piacciono a Gasperini. Lo svizzero, che può muoversi anche da seconda punta e coprire l’intero fronte offensivo, rappresenta una pista percorribile anche sul piano economico: il suo cartellino si aggira attorno ai 15 milioni, cifra che renderebbe l’operazione più sostenibile rispetto a Silva. Le prossime 48 ore possono essere decisive.
Fonte: Gazzetta dello Sport
domani si gioca, lo sanno?
❤️🧡💛
Ma le altre squadre hanno chiuso il mercato?
Domani si gioca e tutte sono impegnatissime nelle trattative.
Domani in attacco giocheranno Soulè Dybala e una punta,
e direi che non è roba da retrocessione.
domani si gioca e attaccante a parte pensa se si fa male Angelino…. manca qualcosina a sta squadra. è da anni che la campagna abbonamenti si da con il nome dell’allenatore…
infatti, sono anni che, si dice di stoppare il mercato prima dell’inizio del campionato.
Embolo è l’ennesima invenzione giornalistica.
Fabio Silva è un mese che è vicino ai tedeschi, ma non mi sembra che abbiano affondato il colpo.
Massara non è un idiota. se vale 15 mln perché pagarlo 20 se neanche i tedeschi lo fanno?
purtroppo gli ultimi giorni di mercato sono quelli con più colpi, in entrata e in uscita.
io sarei per chiuderlo al 20 di agosto.
il calciomercato ancora aperto è uno schifo ma adesso ci sono le occasioni devi essere bravo adesso a non sbarellare troppo..noi nelle ultime stagioni abbiamo perso tantissimi punti per sto motivo..
Rr
esatto!
Angelino non ha cambio
a centrocampo Cristante titolare anche quest’anno
a dx, hai 4 mancini
a sx, solo el shaarawy
io la Roma la tifo anche se come centravanti ci mettono un pastore tedesco, ma si può dire che il mercato e insufficiente?
❤️🧡💛
Anto, ma dove la prendi tutta questa certezza che giocheranno Dybala e Soulé?
Io ho la sensazione esattamente opposta…
ci sta venendo a noi tifosi un Embolo per ste lungaggini di mercato
senza cessioni la Roma ha finito i soldi vedrete che si chiederà il mercato così squadra da zona Europa League perché metteteci pure che a gennaio 2 giocatori andranno via per la coppa d’Africa dato che massara ha avuto la genialata di prendere un marocchino Gasperini si troverà in grosse difficoltà coi giocatori contati in difesa e a centrocampo
concordo chiuderanno il mercato in entrata con Bailey rotto per fortuna che la Lazio non ha fatto mercato altrimenti eravamo da settimo posto adesso siamo da sesto posto
tutti hanno i paletti. libter peggio della roma , la juve , il milan e spendono centinaia di milioni , noi 2 mezze seghe a 20 milioni dopo che abbiamo venduto mezza squadra e per un difensore di 6 milioni sonob2 mesi che stiamo trattando, la Roma tra tante attivita finaziarie , non ha piu una lira
no ve prego questo no, stiamo alla frutta se pijamo questo per l’attacco
Mi chiedo se Massara lo è o lo fa? Ma la cartella clinica di Embolo è peggio di quella di Renato Sanchez, fino adesso soldi spesi malissimo….
Embolo,
forse di 7 gol in 2 anni in Ligue 1.
28 anni, ha fatto una buona stagione 3 anni fa, punto.
Direi che sta bene nel principato.
Ma ormai siamo nel periodo dei nomi a caso.
E chiariamo una cosa su Fabio Silva, è una punta, non un laterale d’attacco.
Il 90% delle sue partite le ha giocate da punta.
Il Las Palmas giocava con il 442 e lui giocava in aria, ha fatto 10 gol così.
In un campionato dove Dovbyk giocando nello stesso modo ne ha fatti il triplo.
Per cui valutarlo per farlo giocare a sinistra è una cavolata.
In base alle statistiche che hai elencato … è una cavolaia anche starci sopra se l’obiettivo è una punta che segna. Mah!!
Aiuto! Mi sento male…
si…mo ce fanno vani un embolo invece di un centravanti…per fortuna che Gasp chiese Hojlund
Pensa che er marocchino andrà in coppa d Africa e che famo li ? a sinistra il nulla centrale ancora niente soddisfattissimo . Si va prendendone un extracomunitaro con uno storico d infortuni da paura e quindi te sei legato so io cosa da solo dove potevi comprare anche i n altri mercati direi Massara ottimo lavoro adesso capisco come il rennes lo ha cacciato . C era Sartori, D amico ,tare liberi .
Perdi un mese dietro a un giocatore che non vuole venire e ti riduci all’ ultimo per trovare un’ alternativa perché evidentemente hai finito i soldi e stai solo buttando fumo negli occhi dei tifosi per non dire il nostro mercato è chiuso così Gasperini dovrà arrangiarsi con quelli che ha
una società seria con una programmazione seria avrebbe chiuso rowe prima che lo prendesse il Bologna, ci aspetta un’ altra annata di sofferenza con un’ allenatore che farà sentire il suo malcontento per tutta la stagione
Mi piacerebbe che chiarissi perché una società “seria” avrebbe chiuso proprio Rowe, visto che si discute tanta gente che come curriculum è 10 volte meglio di Rowe e non provoca risse da Far West nello spogliatoio…
raga ma quel Dominguez del Bologna ci fa così schifo?
La Roma deve crearsi un patrimonio altrimenti rimangono i soliti 2 buoni da cedere e una serie di accolli invendibili. Meglio un giovane con stipendio basso che puoi sempre rivendere che giocatori grandi da rilanciare con stipendi pesanti che se non si rilanciano , ti rimangono sul groppone
la gestione Friedkin è la stessa di Pallotta solo che Pallotta si vendeva i giocatori forti per fare mercato i Friedkin no ma si va avanti a prestiti, parametri zero, occasioni e i pochi soldi venuti dalle cessioni minori
e scarti rotti di altre società
da mo che lo dico che so uguali ma mi davano del laziale
“….la gestione Friedkin è la stessa di Pallotta solo che con Pallotta giocavi regolarmente la Champions.”
Punto.
se questo è il piano B , Silva che piano era, Hoijlund che piano era? e soprattutto Kristovik che piano era?
Forti dubbi su Massara, sempre più convinto che al Milan il top player era Maldini e non Massara.
dovete sta calmi a fine mercato escono nomi che non sono mai stati detti escono come per magia Dar cilindro
ormai siamo arrivati al pino z altro che b
Embolo è un mezzo bidone e’ un nome che gira da anni
