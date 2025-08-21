Calciomercato Roma, Sancho è un intrigo. Dalla Turchia: “E’ a un passo dal Besiktas”, Giordano: “Si avvicina il sì ai giallorossi”

Il futuro di Jadon Sancho resta tutto da scrivere. Le voci in queste ore si fanno sempre più fitte ma anche contrastanti. Dalla Turchia il portale Fanatilk assicura come l’inglese sia propenso ad accettare l’offerta (più ricca) del Besiktas.

Ma dall’Italia in questi minuti arrivano aggiornamenti diametralmente opposti dal giornalista Marco Giordano di Radio CRC, secondo il quale Sancho sta per dire sì alla Roma grazie al pressing operato in questi giorni dai Friedkin.

Sancho-Roma, il si è sempre più vicino. Parti al lavoro per chiudere i dettagli, dopo le perplessità iniziali JS sempre più pronto a diventare giallorosso. Decisivo il lavoro della proprietà, scesa in campo per chiudere il colpo. — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) August 21, 2025

Il lavoro di convincimento fatto dalla proprietà americana avrebbe sortito l’effetto sperato da Massara e Gasperini. Resta dunque da capire quale sarà il futuro dell’attaccante del Manchester United, in uscita dal club inglese. Seguiranno aggiornamenti.