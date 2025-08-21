Calciomercato Roma, Sancho è un intrigo. Dalla Turchia: “E’ a un passo dal Besiktas”, Giordano: “Si avvicina il sì ai giallorossi”

Il futuro di Jadon Sancho resta tutto da scrivere. Le voci in queste ore si fanno sempre più fitte ma anche contrastanti. Dalla Turchia il portale Fanatilk assicura come l’inglese sia propenso ad accettare l’offerta (più ricca) del Besiktas.
Ma dall’Italia in questi minuti arrivano aggiornamenti diametralmente opposti dal giornalista Marco Giordano di Radio CRC, secondo il quale Sancho sta per dire sì alla Roma grazie al pressing operato in questi giorni dai Friedkin.
Sancho-Roma, il si è sempre più vicino. Parti al lavoro per chiudere i dettagli, dopo le perplessità iniziali JS sempre più pronto a diventare giallorosso. Decisivo il lavoro della proprietà, scesa in campo per chiudere il colpo.
Il lavoro di convincimento fatto dalla proprietà americana avrebbe sortito l’effetto sperato da Massara e Gasperini. Resta dunque da capire quale sarà il futuro dell’attaccante del Manchester United, in uscita dal club inglese. Seguiranno aggiornamenti.
ma che pa…e, prendete un attaccante sinistro di piede destro alla svelta
Chi? Quello che sponsorizzi da settimane? Seghir… 😆
Oggi le comiche.
A questo punto mi pare evidente che la Roma o prende Sancho o non prende più nessuno e Gasperini si dovrà arrangiare con quelli che ha
Ehm.. Per curiosità..
Cosa lo rende evidente?..
Io posso puntare su un calciatore, perché posso pensare che in Italia tornerà ad essere quello visto al Borussia e quindi spingere.. Ma se lui dovesse chiudere definitivamente.. Ci sono ancora 10 giorni..
E di ali sinistre veloci di piede destro c’è ne sono ancora tante.. Ed anzi più il tempo passa più ci saranno calciatori che dovranno uscire dai loro club..
Quindi dove starebbe l’evidenza?
Qualcuno ha detto che o arriva Sancho oppure non arriva nessuno?
Potrei dire altre cose evidentemente sbagliate su questo mercato.. Ma aspetterò la fine..
Forza Roma
sancho panza vieni a Roma che se magna bene 😋😏
SEmpre più convinto che sarebbe necessario far svolgere il mercato entro una finestra temportale più stretta e anticipata…
Se lo vuole assolutamente Gasperini, avrà i suoi motivi che sono oscuri a tutti noi. Io, un tipo del genere, non lo vorrei mai. Lui e tutta la sua combriccola di procuratori.
Dall’Arabia: ha firmato con l’El-Ahly.
NON ne Posso Piùùùù, che mercato snervanteeeee. Quello che arriva ed è rotto. E’ tutto a rilento. Poi hanno tiranto in mezzo Kone, adesso Dovbik, poi chi ci sarà???
Per prendere il difensore polacco, è 1 mese e mezzo e ancora nn si sà. Ci perdiamo nelle strade che portano a giocatori tipo Sancho che è una telenovela di 2 mesi.
Per Esempio GAsp voleva un altro attaccante, si prendeva Piccoli , cosi avevamo Dovbik Fergusson e PIccoli. Magari gli davi Gollini, e Salah eddine al cagliari cosi ci facevano lo sconto.
Cmq è snervante. Non vedo l ora che finisce.
Sto a uscí pazzo 🤨
Questo ci sta solo facendo perdere tempo. Non si capisce tutta sta fissazione per un calciatore che sono anni che delude, quando ci sono in giro giocatori con costi inferiori ed in rampa di lancio. Misteri del mercato. L’unica cosa che mi auguro che non succeda e che poi alla fine rimaniamo con il cerino acceso in mano.
A me più che un intrigo me pare na barzelletta.
Manco nei film de Verdone. Viene, nun viene, ce pensa o ce ripensa, resto o me ne vado, Roma o Besiktas, ma sto trasferimento o famo strano?
se no vuole benire restase due sta ..la roma no prega nesuno…..adios
Se fosse vera la seconda notizia (dubito perché il giornalista e la radio sono della mia città), direi che rovinerebbe la giornata di tanti esperti che in queste ore si sono piombati su qualsiasi notizia, propinata in modo a dir poco nefasto, che riguarda la nostra Roma. Io, assumendomi la responsabilità, ad oggi vi (pre)dico che la Roma guidata da Gasperini sarà la sorpresa positiva di questo campionato. L’uomo (e soprattutto il mister) che a molti risultava antipatico sarà garante del… nostro futuro. Chiudo ricordando le parole di Ranieri, ripeto, Claudio Ranieri, che il mister è la squadra andranno sostenuti, a iniziare da sabato sera. Scusate ma, di rientro dalle vacanze, le notizie e i commenti negativi di oggi mi hanno depresso ancor più che la mancanza del bellissimo mare cui ho goduto negli ultimi dieci giorni…
Io continuo a pensare a sabato sera!
Daje che dobbiamo iniziare coi 3 punti!
Io seguo solo il mercato della Roma, quindi non so se funziona così per tutte le squadre, ma certo che con le notizie ci portano proprio a spasso…
Faccio mea culpa.. Perché il primo a riportare la notizia della trattativa Roma – Sancho è stato proprio Marco Giordano.. Al quale onestamente non ho creduto proprio perché considero inaffidabile..
Ma in questo caso ha riportato qualcosa di vero.. Ed ecco perché ho sbagliato io a dare per fasulla questa notizia giorni fa..
Anche se il buon Giordano tra Garnacho e Mainoo (entrambi accostati alla Roma da lui).. Mi aveva dato più di un motivo per reputarlo totalmente inaffidabile..
Vediamo se.. Su questa operazione lui ne sa più di altri.. Oppure se è tornato ad essere lo stesso che dava Mainoo alla Roma..
Tanto ormai, alla fine del mercato mancano una decina di giorni, non ci resta che aspettare..
Forza Roma
Noi possiamo pensare quello che ci pare, e quello che penso io non è lontano credo dalla maggior parte della platea, però se si muove la proprietà è perché evidentemente questo giocatore a qualcuno piace e non ritengo possa essere il solo Massara.
In genere quando i Friedkin partono in missione la preda la catturano, da questo punto di vista la storia dice che sanno essere suadenti.
Per cui io i miei due copechi li gioco ancora sul vaticinio di Giordano.
Il Besiktas comunque stasera fa i preliminari di Conference. No, perché ho letto anche che preferiva i turchi per la “Champions”.
Ma scusate, Fantik ( dalla Turchia non sono assolutamente attendibili) non ha mai scritto che fosse ad un passo dall’accettare, ma che il Besiktas volesse accelerare rispetto alle richieste del giocatore ( bisogna vedere cosa fanno con il Man Utd). Comunque, staremo a vedere, se dovesse andare in Turchia, dove non giocherebbe neanche l’EL, significherebbe che il calciatore non ha la stessa giusta per poter venire a far bene da noi.
Onestamente gasperini non mi è stato mai simpatico e non lo diventa adesso che allena la roma, a questo punto lui vuole solo sancho va a capi che ce vede vabbe lui allena oo no cmq sembra di capire o viene sancho panza o rimaniamo così
certo la telenovela per me avrà ancora nuovi sviluppi e si concluderà a fine finestra di mercato io credo che la Roma andrà a dama ma non vorrei che sia un bluff………….
L’intervento dei Friedkin è deleterio, quanto meno porta a conseguenze per niente buone, in ordine, su loro iniziativa prendono il santone di Setubal 2021 e non lo supportano nella gestione tecnica senza prendere alcun giocatore da lui indicato, la Joya mezzo giocatore 2022, Lukaku con 15 kg in piu 2023, DDR allenatore alle prime armi per calmare la piazza e poi il suo assurdo esonero, ciatiamo il pichichi apatico ucraino nel 2024 con il solito ridicolo aereo per cinvincerlo, 2025 tocca ora al depresso ex promessa del calcio inglese (preceduto dal giamaicano rotto al primo allenamento). Non so voi cosa ne pensate ma questa proprietà americana non ne azzecca una. Spero se ne vadano al più presto. Sarò impopolare ma ormai questa è la mia conclusione dopo 5 anni di attesa, fatta di celte ai limiti dell’auto distruzione, più di 1 billion buttato dalla finestra, in mano a Marotta avevamo almeno 2 scudetti e stabilmente in Champions. Spero che questo post venga pubblicato, bisogna aprire finalmente gli occhi con questi non si va da nessuna parte.
a dirigenti scelti errori su errori, paghiamo a caro prezzo cio
grazie a Mourinho (forse una delle poche giuste intuizioni) abbiamo fatto 2 finali europee e siamo tornati tra i top 10 nel raking UEFA…per poi cacciarlo invece di supportarlo, altro errore. per poi finire con la vicenda ddr e solokou che tralascio
pure per me sarebbe stato meglio avere dirigenti italiani che sanno sguazzare in quel mondo vedi un marotta
al momento non si va da nessuna parte, vediamo se fanno lo stadio e poi vendono a un fondo arabo tipo il PIF
daje Roma daje
Ma non avevano detto che avrebbero preso solo gente convinta?
Ma mandatelo a quel paese e smettiamola difarci tratttare da squadretta
Andrà al Como
Per me questa operazione è un suicidio economico per un giacatore che nessuno, tranne noi, si fila nei campionati piú importanti,
ma lascialo do sta ci sta usando per farsi dare più soldi da un’altra squadra, andassero su qualcun altro che in attacco facciamo ride
Vicenda penosa e ridicola. Sembra che sia l’ unica ALA disponibile. Dopo la fregatura bailey non si è ancora capito che il tempo passa: no ai mediocri recalcitranti.
ditemi voi come si fa a sostenere un giocatore che pare ci fa un favore lui a venire invece che apparire invogliato, di venire alla Roma, per rilanciare una carriera compromessa da anni
Io non lo prenderei mai uno cosi, mica parliamo di fuoriclasse se no a venti milioni non lo vendevano. Poi troppo supponente, la Roma non ha bisogno si gente come lui. Spero fortemente non venga.
A me pare più che si stia facendo leva sull’ormai certezza che questo a Manchester rimarrebbe a giocare a briscola con l’agente. Più sì avvicina la fine del mercato e più le richieste economiche di qualunque parte in causa sì abbassano, io dico solo questo…
Bailey non è una fregatura purtroppo può succedere, io sono contento del suo arrivo così come sarei contento se arrivasse Sancio , io ci spero ancora per me farebbe la differenza qui in Italia
