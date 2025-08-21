CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 21 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Roma su Brobbey, c’è anche il Rennes

Non solo un esterno: i giallorossi seguono anche Brian Brobbey (23), centravanti classe 2002 dell’Ajax. Sul giocatore è forte il Rennes, che ha messo sul tavolo 20 milioni, ma resta da convincere l’attaccante. Alla finestra anche Stoccarda e Sunderland. La Roma osserva da vicino, soprattutto se dovesse partire Dovbyk. (ad.nl)

Ore 10:20 – Roma, preso il giovane Krajina

La Roma ha messo a segno un colpo in prospettiva: è ufficiale l’acquisto a titolo definitivo di Omar Krajina (18), centrocampista montenegrino arrivato dal BK Häcken U19 (Svezia). Come annunciato dal sito della Lega, il contratto del calciatore montenegrino è stato depositato.

Ore 8:50 – Enciso passa allo Strasburgo via Chelsea

Julio Enciso (21) si trasferisce allo Strasburgo per 20 milioni di euro, ma il giocatore passa sotto il controllo del Chelsea che lo ha girato al club francese per un anno di apprendistato prima del suo approdo al club inglese. Il trequartista paraguaiano, ormai ex Brighton, era stato accostato più volte anche alla Roma. (Fabrizio Romano su X)

Ore 8:00 – Sondaggio del Napoli per Dovbyk

Il Napoli comincia a muovere i primi passi verso Dovbyk (28): proposto un contratto di sei anni a tre milioni a stagione. Ancora non c’è una trattiva vera e propria con la Roma, ma nelle prossime ore non è escluso un affondo. (Matteo Moretto su Youtube)

IN AGGIORNAMENTO…