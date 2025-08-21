CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 21 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 10:30 – Roma su Brobbey, c’è anche il Rennes
Non solo un esterno: i giallorossi seguono anche Brian Brobbey (23), centravanti classe 2002 dell’Ajax. Sul giocatore è forte il Rennes, che ha messo sul tavolo 20 milioni, ma resta da convincere l’attaccante. Alla finestra anche Stoccarda e Sunderland. La Roma osserva da vicino, soprattutto se dovesse partire Dovbyk. (ad.nl)
Ore 10:20 – Roma, preso il giovane Krajina
La Roma ha messo a segno un colpo in prospettiva: è ufficiale l’acquisto a titolo definitivo di Omar Krajina (18), centrocampista montenegrino arrivato dal BK Häcken U19 (Svezia). Come annunciato dal sito della Lega, il contratto del calciatore montenegrino è stato depositato.
Ore 8:50 – Enciso passa allo Strasburgo via Chelsea
Julio Enciso (21) si trasferisce allo Strasburgo per 20 milioni di euro, ma il giocatore passa sotto il controllo del Chelsea che lo ha girato al club francese per un anno di apprendistato prima del suo approdo al club inglese. Il trequartista paraguaiano, ormai ex Brighton, era stato accostato più volte anche alla Roma. (Fabrizio Romano su X)
Ore 8:00 – Sondaggio del Napoli per Dovbyk
Il Napoli comincia a muovere i primi passi verso Dovbyk (28): proposto un contratto di sei anni a tre milioni a stagione. Ancora non c’è una trattiva vera e propria con la Roma, ma nelle prossime ore non è escluso un affondo. (Matteo Moretto su Youtube)
Perché, se parte Dovbik poi abbiamo una corsia preferenziale per Brobbey? Con i tempi biblici che abbiamo, se altri già ci stanno lavorando e noi siamo ancora al”se” come si può pensare che la spunteremo noi?
Se il club concorrente è il Rennes possiamo spuntarla soprattutto se avremo soldi, ma non credo che il Napoli acquisterà Dovbyk soprattutto che farà un’offerta per un acquisto a titolo definitivo
Brobbey è un buon profilo ma anche quì la lista delle squadre è lunga e noi siamo sicuramente gli ultimi.
io non do la colpa a nessuno per l’infortunio a Baileys, capita, per me è sfortuna
quello che non capisco è cosa avrebbe dovuto aggiungere.
non mi pare uno in grado di fare la differenza,
come Baldanzi, Elshaa, Pellegrini e tanti altri già in squadra.
Formula corretta, ma insomma…
e dico lo stesso per Ferguson
E anche questi nomi qui,
Sancho e Fabio Silva in primis…
giocatori medi, servono davvero visto costo e complessità della trattativa?
altro anche a meno nom c’è?
che tristezza ..c’è volevano i friedlin
