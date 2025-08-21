FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 21 agosto 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – Roma e settlement agreement, il percorso fino al 2026

La Roma resta sotto monitoraggio Uefa per il “settlement agreement” firmato nel 2022 e valido fino al 2026, dopo le perdite registrate tra il 2019 e il 2022. I Friedkin sono già stati multati due volte (2 e 3 milioni) per piccoli sforamenti sugli obiettivi fissati. Il club si è impegnato a ridurre il deficit fino a un massimo di 60 milioni entro il 2026, tagliando intanto di 20 milioni il monte ingaggi rispetto alla stagione 2023-24. Resta da capire quante plusvalenze saranno necessarie nel prossimo mercato, variabile che dipenderà da risultati, ammortamenti e costi in lista Uefa. (Corriere dello Sport)

Ore 9:30 – L’ultimo saluto della Sud a Marco, ucciso in moto da un fulmine

Il quartiere di Centocelle ieri si è stretto attorno a Marco Zampilli, il 41enne tifoso della Roma morto fulminato mentre viaggiava in moto in Puglia. Al funerale, nella chiesa di Sant’Ireneo, amici e parenti hanno salutato il “Boss” con cori da stadio, applausi e fumogeni giallorossi. La bara era ricoperta di fiori gialli e rossi e da una maglia della Roma, i colori che Marco portava nel cuore.

