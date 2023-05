La Roma vuole mettersi le ali: due terzini titolari in arrivo a giugno

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Due esterni nuovi di zecca, capaci di far cambiare passo alla Roma nel gioco sulle corsie laterali. E’ questo uno dei punti più importanti del prossimo mercato giallorosso.

La partenza di Karsdorp è scontata, molto probabile quella di Leonardo Spinazzola, terzino che ha mercato anche all’estero e che ha il contratto in scadenza nel 2024, e con cui non sembrano esserci i margini per il rinnovo.

Tiago Pinto dunque in estate dovrà individuare i due nuovi terzini da regalare a Mourinho. Non è una novità che a sinistra piaccia, e molto, Alejandro Grimaldo del Benfica. Lo spagnolo, 27 anni, si libererà a parametro zero il prossimo giugno. Sa giocare sia in una difesa a quattro che esterno a tutta fascia nel modulo più utilizzato da Mou fino ad ora.

A destra piace Josip Juranovic, 27 anni, esterno croato dell’Union Berlino, anche lui in scadenza di contratto. Così come Joel Veltman, 31 anni, terzino del Brighton. Restando in Premier, un profilo che Pinto segue con interesse è quello di James Justin, 25 anni, esterno del Leicester City per il quale però servirebbe un investimento più sostanzioso. Ivan Fresneda, 19 anni, del Valladolid è invece il giovane su cui gli scout della Roma hanno messo gli occhi da qualche mese a questa parte.

Giallorossi.net – G. Pinoli