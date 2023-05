Ma quali arabi, è Follieri a tentare la scalata alla Roma. Stupore Friedkin: nessuna trattativa, club non in vendita

AS ROMA NEWS – Comincia a farsi un po’ di chiarezza sulla presunta trattativa in corso tra un fantomatico gruppo arabo e i Friedkin per la cessione della Roma. La notizia lanciata ieri dal Corriere dello Sport oggi assume nuovi contorni più nitidi.

A tentare una “scalata” sarebbe Raffaello Follieri, affarista che in passato aveva tentato un’operazione simile con Catania, Palermo e Foggia (non City o Chelsea) senza riuscirci. All’inizio si era parlato di lui come intermediario, ora invece pare che sia proprio Follieri a voler tentare l’ambiziosa operazione finanziaria.

La voce di una cordata araba era sorta inizialmente perchè Follieri ora ha il suo giro d’affari in Arabia Saudita, ma stando a quanto racconta il portale del Corriere dello Sport, sarebbe proprio il business-man pugliese a voler provare ad acquistare la Roma.

Ma da Trigoria arrivano solo smentite. E dai Friedkin trapela un certo stupore nell’apprendere certe indiscrezioni giornalistiche. I texani infatti non hanno nessuna intenzione di cedere il club: per loro la Roma non è un affare, ma vogliono rendere grande questa società con un progetto a lungo raggio volto a portare i giallorossi tra i club più grandi d’Europa.

Che i texani non stiano minimamente pensando a una cessione del club lo dimostra il lavoro assiduo sulla realizzazione dello stadio a Pietralata, ma anche le ultime mosse operate in società, con l’ingresso della greca Lina Souloukou, nominata nuovo Ceo&Genaral Manager: si tratta di una figura di fiducia del presidente Dan, entrato in contatto con la manager durante le numerose riunioni dell’Eca a cui Friedkin senior ha partecipato. Una scelta strategica che lascia presagire nuovi importanti sviluppi per il futuro romanista, senza imminenti cambi al timone.

Fonti: Gazzetta.it / Corrieredellosport.it