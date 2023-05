Muriel si svincola, la Roma ci pensa. Abraham verso il ritorno in Premier

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Aston Villa, Manchester United, Newcastle, Chelsea. Nonostante la stagione di Tammy Abraham in giallorosso non sia stata esaltante, in Premier sono convinti che l’attaccante inglese meriti un investimento importante che possa riportarlo oltremanica.

La stagione esaltante vissuta lo scorso anno in giallorosso pare sia bastata per convincere i club inglesi a puntare forte su di lui. Abraham dal canto suo, pur trovandosi bene a Roma, non ha mai chiuso le porte davanti all’ipotesi di fare ritorno in Premier. E davanti all’offerta sostanziosa di una inglese non punterebbe di certo i piedi.

Da Trigoria però non ne fanno un dramma. Anzi, se in estate dovesse aprirsi un’asta inglese su Tammy, la Roma ne avrebbe solo da guadagnare. Tiago Pinto ha già fatto sapere di non voler fare sconti: Abraham non si muoverà da qui per meno di 40-45 milioni, la cifra pagata per lui due anni fa.

Soldi che verrebbero poi parzialmente reinvestiti sul nuovo centravanti titolare. Nella testa di Pinto, visti i paletti stringenti della Uefa, c’è quella di puntare su un parametro zero o su un calciatore in prestito: Firmino del Liverpool o Morata dell’Atletico i nomi di alcuni “big” che sembrano piacere a Trigoria.

Occhio poi a Mateo Retegui, seguito con attenzione da tempo, ma su cui potrebbe scatenarsi un’asta in estate tra diversi club italiani. Ma anche Duvan Zapata, in scadenza nel 2024, potrebbe essere un affare interessante per i giallorossi.

Intanto si torna a parlare di Luis Muriel in chiave Roma: l’attaccante colombiano, 32 anni, sembra aver finito le motivazioni con l’Atalanta, e a fine stagione vuole lasciare Bergamo. Anche gli orobici non ci puntano più, e potrebbero liberarlo con un anno di anticipo (contratto in scadenza 2024). I giallorossi sembrano intenzionati a farci un pensierino, considerando che Mou vorrebbe un attaccante rapido e in grado di saltare l’uomo in rosa.

