ULTIME DA TRIGORIA: Wijnaldum e Dybala non sono in gruppo, incerta la loro presenza col Monza

AS ROMA NEWS – Non arrivano segnali incoraggianti da Trigoria. Nell’allenamento pomeridiano di questo primo maggio, sono infatti assenti tantissimi giocatori.

Oltre agli infortunati Smalling, Llorente, Karsdorp, Kumbulla e Belotti, assenti anche i due calciatori in dubbio per Monza, e cioè Gini Wijnaldum e Paulo Dybala.

Per ovviare alle numerose assenze in difesa, lo Special One ha aggregato al gruppo Dimitrios Keramitsis, difensore centrale della Primavera. La sua convocazione per Monza è scontata.

Restano invece incerte quelle di Wijnaldum e Dybala: domani ci sarà la rifinitura, e la presenza dei due sarà decisiva in tal senso.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini