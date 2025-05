La Roma vuole tenere Gourna-Douath, Ghisolfi chiede lo sconto al Salisburgo

La Roma vuole puntare su Lucas Gourna-Douath. E anche il centrocampista francese, classe 2003, ha manifestato la volontà di restare in giallorosso. Tutto appare apparecchiato per dare continuità a un’avventura cominciata negli ultimi istanti del mercato invernale, quando fu trovato l’accordo per un prestito oneroso con il Salisburgo. Ma ora si tratta.

Il nodo è il prezzo del riscatto: 19,6 milioni di euro, cifra che la Roma non ha intenzione di versare. Ghisolfi si è già mosso per rinegoziare l’intesa, chiedendo uno sconto al club austriaco per provare a portare a casa il giocatore a titolo definitivo. I contatti sono in corso, e la volontà reciproca di proseguire il rapporto potrebbe agevolare la trattativa.

Nonostante l’esclusione dalla lista UEFA e un impiego limitato (appena 6 presenze per 227 minuti totali), Gourna ha impressionato sia Ranieri che il direttore sportivo. «È una forza della natura quando parte palla al piede, come Koné. È giovane, ha talento e può essere importante per la Roma del futuro», aveva dichiarato il futuro consulente qualche settimana fa.

Nell’accordo originario era stato inserito un obbligo di riscatto in caso di raggiungimento del 50% dei minuti disponibili, ma quella clausola non si è attivata. Questo dà margine alla Roma, che ha tempo fino alla fine del mese per decidere il da farsi. Intanto, le schermaglie con il Salisburgo sono iniziate.

Fonte: Il Tempo