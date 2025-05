Calciomercato Roma, è caccia al nove: Lucca in pole, ma piace anche Emegha

Non solo allenatore. La Roma si muove anche sul mercato attaccanti, con l’obiettivo di rinforzare un reparto che in questa stagione ha sofferto in termini di continuità e gol. Il casting è già partito: in cima alla lista c’è Lorenzo Lucca, ma tra i nomi seguiti figura anche Emanuel Emegha, centravanti classe 2003 in forza allo Strasburgo.

Lucca, il profilo ideale per l’attacco di Ranieri (o chi verrà)

Reduce da una stagione convincente con l’Udinese, Lorenzo Lucca ha messo a referto 11 gol e 2 assist in Serie A con la maglia bianconera, attirando l’attenzione di diversi club, tra cui proprio la Roma. Alto 2,01 metri, attaccante moderno e con buona mobilità, il classe 2000 rappresenta un profilo già pronto per il nostro campionato. Ghisolfi lo considera un’ottima opzione sia per il presente che per la crescita futura.

Emegha, la scommessa fisica dalla Ligue 1

Più giovane e ancora tutto da scoprire è Emanuel Emegha, attaccante olandese con cittadinanza nigeriana, attualmente allo Strasburgo, club della galassia Red Bull. Nato nel 2003, Emegha è alto 1,95 e unisce potenza, progressione e discreta tecnica. In Ligue 1 ha chiuso la stagione con 14 gol e 3 assist, dimostrando ampi margini di crescita. Ha già esperienza in Eredivisie e Bundesliga (Sturm Graz, Sparta Rotterdam, Stoccarda) e il suo profilo interessa molto per la prospettiva e il potenziale rivendibile.

Situazione contrattuale e concorrenza

Lucca, legato all’Udinese con un contratto fino al 2028, ha attirato su di sé l’interesse di diversi club italiani e ora ha un valore di mercato piuttosto alto, vicino ai 25 milioni di euro. Discorso simile per Emegha, sia per durata del suo contratto con lo Strasburgo che per il costo del cartellino: il centravanti olandese di chiare origini nigeriane ha superato i 20 milioni di euro di valutazione.

