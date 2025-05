Lina Souloukou avvistata a Roma: avanza l’ipotesi Espirito Santo

Lina Souloukou è tornata a farsi vedere a Roma. Ufficialmente per motivi personali, ma il tempismo solleva più di un sospetto. L’ex CEO giallorossa — oggi dirigente del Nottingham Forest — si troverebbe nella Capitale proprio mentre la Roma accelera sulla scelta del nuovo allenatore.

Secondo quanto riferisce il portale on line de Il Messaggero, la manager greca è in Italia in queste ore, dove sarebbero presenti anche i Friedkin. Un indizio che alimenta i rumors su Nuno Espírito Santo, attuale tecnico del Forest e sempre più accostato alla panchina della Roma.

Il club capitolino avrebbe messo sul piatto un contratto biennale, ma prima il portoghese dovrà liberarsi dal vincolo con il club inglese, con cui è legato fino al 2026. I rapporti con il presidente Evangelos Marinakis, intanto, si sono deteriorati dopo un recente screzio pubblico, rendendo l’addio una possibilità concreta. Sul tecnico portoghese, tra l’altro, resta viva anche l’ipotesi di un ritorno in Arabia. Ma la pista Roma, ora, sembra più che mai calda.

