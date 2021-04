La Roma vuole Van de Beek. Possibile assalto con la Champions, no allo scambio con Zaniolo

AS ROMA CALCIOMERCATO – Questa sera non dovrebbe giocare titolare, eppure Donny Van de Beek, centrocampista olandese di 24 anni, è il nome che accende la fantasia della Roma di Tiago Pinto per il prossimo mercato.

A rivelarlo è l’edizione odierna de La Repubblica (M. Pinci). Il problema è che il mediano ex Ajax ha uno stipendio altissimo, circa 6 milioni di euro all’anno, e la Roma potrebbe pensarci solo strappando il pass per la prossima Champions, e cioè vincendo l’Europa League.

A Manchester, racconta il quotidiano, hanno provato ad allestire uno scambio con Zaniolo. Per i Red Devils è destinato a restare un sogno proibito, visto che Ryan Friedkin e Pinto, parlando col ragazzo, sono stati trancianti: Nicolò è incedibile.

Fonte: La Repubblica