Fonseca, la coppa e poi l’addio. Roma-Sarri: nuovo incontro per chiudere

AS ROMA CALCIOMERCATO – Il destino di Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa è segnato, ma il tecnico portoghese non è interessato al suo futuro, ma solo al presente. Portare la Roma in finale di Europa League sarebbe una grande soddisfazione per lui, ma anche un trampolino di lancio importante per il proseguimento della sua carriera.

Ma poi, a prescindere da come si concluderà l’esaltante cammino in coppa, Fonseca saluterà Trigoria, racconta l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina). Al suo posto è pronto Maurizio Sarri, con il quale la Roma sta flirtando da tempo. L’accordo però non è chiuso.

L’agente Ramadani e il gm Tiago Pinto sono in contatto continuo, e le parti sono molto avanti. La prossima settimana, rivela il quotidiano romano, ci sarà un altro incontro con il manager dell’ex tecnico del Napoli per provare a chiudere l’accordo.

Fonte: Il Messaggero