Roma, notte da Diavoli giallorossi

AS ROMA NEWS – E’ la notte del giudizio, della verità. O quella da Diavoli giallorossi, come scrive stamattina la Gazzetta dello Sport. E la notte di Manchester United-Roma, dove i ragazzi di Fonseca si giocano una fetta enorme della propria stagione, ma anche un pezzo della storia del club.

Questa sera all’Old Trafford, fischio d’inizio ore 21, la Roma è chiamata all’impresa: i Red Devils partono nettamente favoriti, sia per i valori assoluti in campo che per quanto dicono le classifiche delle due squadre nei rispettivi campionati. Lo United di Solskjaer insegue l’ormai irraggiungibile City di Guardiola, mentre i giallorossi devono guardarsi le spalle dal Sassuolo ottavo in campionato.

Sulla carta la sfida è impari. Ma in una semifinale tutto è possibile. I tifosi ci credono, e ieri hanno provato a caricare i propri beniamini invadendo Trigoria tra canti e fumogeni. La squadra ha apprezzato, salutando i propri sostenitori e ringraziandoli per il sostegno. Ma come reagirà a tutta questa pressione una volta sul campo?

Lo scopriremo stasera. Da una parte i diavoli rossi del Manchester di Pogba, Rashford e Cavani, dall’altra quelli giallorossi guidati da Dzeko, Smalling e Mkhitaryan. In ballo una finale che la Roma non raggiunge da oltre 30 anni. Roba da brividi.

Giallorossi.net – A. Fiorini