Lo United recupera Rashford e punta su Pogba e Cavani. La Roma si affida a Mkhitaryan-Dzeko

NOTIZIE ROMA CALCIO – La Roma si aggrappa ai suoi big e alla miglior formazione possibile per tentare l’impresa all’Ol Trafford. Assente Mancini per squalifica, Fonseca recupera Smalling e lo inserisce dal primo minuto al fianco di Ibanez e Cristante, con quest’ultimo che dovrebbe giocare in mezzo.

A centrocampo Veretout e Diawara saranno aiutati da Pellegrini, che svolgerà un doppio ruolo di raccordo con l’attacco. Sulle corsie agiranno Karsdorp e Spinazzola, mentre in attacco Dzeko sarà supportato dall’armeno Mkhitaryan.

Il Manchester United dovrebbe giocare con una formazione più offensiva, con qualche dubbio ancora da sciogliere. Solskjaer dovrebbe puntare su un 4-2-3-1 con McTominay a centrocampo al fianco di Fred, Bruno Pernandes sulla trequarti insieme a Pogba e Rashford, recuperato. In attacco spazio a Edinson Cavani.

Giallorossi.net – F. Turacciolo