La scelta di Dybala: va in gestione per il rush finale. Baldanzi o Aouar pronti a sostituirlo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Oggi è il giorno della verità per Paulo Dybala. L’attaccante argentino si sta gestendo come è accaduto spesso ultimamente per evitare ricadute e lunghi stop che lo metterebbero fuori dai giochi in un momento chiave della stagione.

La Joya nelle ultime settimane ha scelto di seguire un approccio più cauto all’avvicinarsi delle partite quando non si sente al top della condizione fisica: allenamenti individuali con il pallone, scatti e cambi di direzione, evitando partitelle con i compagni e relativi contrasti.

Non appena Paulo sentiva che i muscoli delle gambe rispondevano positivamente, ha accelerato progressivamente, fino a farsi trovare pronto per il giorno della partita. Ed è quello che proverà a fare anche stavolta: oggi Dybala dovrebbe essere in gruppo e strappare una convocazione per Lecce.

Difficile però pensarlo in campo dal primo minuto: De Rossi sta pensando di preservarlo, dando spazio a Baldanzi dal primo minuto con Lukaku ed El Shaarawy. L’alternativa è Aouar, con Bove schierato in mediana al posto di Pellegrini.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / La Repubblica

