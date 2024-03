ULTIME DA TRIGORIA – Smalling, Renato Sanches e Paredes in gruppo. Out Dybala (VIDEO)

AS ROMA NEWS – La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria in vista della partita contro il Lecce, valida per la trentesima giornata di Serie A e in programma il giorno di Pasquetta alle ore 18.

Buone notizie a metà per De Rossi: oggi sono tornati in gruppo sia Smalling che Renato Sanches. Ok anche Paredes, che dunque ha smaltito le noie muscolari accusate nel ritiro con l’Argentina.

Ancora lavoro differenziato per Dybala e Spinazzola. Seduta individuale per Kristensen, Spinazzola e Azmoun, che domani dovrebbe svolgere gli esami al ginocchio e capire quanto tempo dovrà stare fermo.

A due giorni dalla rifinitura sembra sempre più improbabile vedere Dybala in campo dal primo minuto contro il Lecce: si scalda Baldanzi. Aouar favorito su Bove per sostituire Pellegrini a centrocampo. A sinistra torna ad Angelino.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini