“ON AIR!” – MORONI: “Modesto è il ds della Roma da mesi, lo sanno tutti”, FERRAZZA: “Non escludo un altro colpo dei Friedkin sul mercato”, CORSI: “Contratto di sei anni a De Rossi se fa resuscitare anche Aouar”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Lecce è una partita fondamentale per la Roma. Dybala? La rifinitura ci sarà domenica, c’è ancora tempo e penso che contro il Lecce sarà titolare…la partita è troppo importante. A prescindere dalle tabelle, il Lecce chiama tre punti e la presenza della Joya è necessaria, magari giocando 65 minuti…”

Vincent Candela (Rete Sport): “Non farei giocare Dybala lunedì a Lecce, nelle prossime settimane ci sono gare più importanti. E’ vero che la prima partita è sempre la più importante, ma anche senza Dybala la Roma è più forte del Lecce e se la può giocare…”

David Rossi (Rete Sport): “Se ci fosse stato Pellegrini, secondo me col Lecce Dybala non giocava. Ma senza Pellegrini, un problema Daniele se lo pone…Se la Roma c’è con la testa a Lecce vince, l’unico pericolo che corre è sottovalutare l’impegno, ma non vedo perchè dovrebbero farlo adesso…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Il ds? Ma lo sanno pure quelli della Lazio che è Modesto…Ma dai, di che parliamo…ma che ci vuole una laurea in calciologia per capire le cose…Modesto è il direttore sportivo della Roma da due mesi. Baldanzi e Bove per il Lecce? Ecco, queste sono domande serie…La mia paura è che Baldanzi non sia quello che voglio io. Non voglio bruciarlo, ma non è ancora Dybala e dovrà forse mangiare 200 pagnotte per diventare come lui. Siccome ho visto quell’altro dell’Empoli, Cambiaghi, che per me è più forte, mi è venuta in mente un’idea malsana…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Stiamo sottovalutando il Lecce, ha l’acqua alla gola e ha appena cambiato l’allenatore…Classifica finale? Io penso che la Roma arriverà quinta, e che le basterà per arrivare in Champions…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “La Roma nelle prossime nove partite potrebbe fare 21 punti. Mi aspetto già una grande gara a Lecce. Occhio alla Juventus, che se non vince domani con la Lazio rischia di essere realmente risucchiata nella lotta Champions. Dybala in campo col Lecce? Se mi sta al 90-95% lo faccio giocare. Se invece ancora non è così convinto, allora aspetterei un’altra settimana…Classifica finale? Io dico Inter, Milan, Roma, Juventus, Atalanta, Bologna…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Cinquanta milioni per Pellegrini? Io li darei alla Roma, ma per farlo rimanere. Se De Rossi riesce a far rivivere Aouar, tocca fargli subito un contratto di sei anni perchè significa che gli puoi comprare gente che non vale niente e lui li fa rinascere…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Mercato? Ogni anno c’è stato un colpo che ha fatto sognare. Mi domando se i Friedkin riusciranno a regalare ai tifosi la possibilità di sognare ancora con un grande arrivo. In questi anni ci sono riusciti, anche senza la Champions. Mi viene da dire che queste tre estati ci hanno insegnato che non abbiamo troppe certezze. Io un colpo che faccia sognare non lo escludo… Mi sembra folle che non abbiano le idee chiare su ds, allenatore, Lukaku, Dybala…magari ce l’hanno e lo scopriremo strada facendo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Aouar ha qualità, ma lo devi utilizzare quando sta nel periodo in cui sta bene. E non mi pare che siano periodi lunghi. Ora sta bene, è più coinvolto. Non so perché giocatori come lui o Pellegrini non abbiano una continuità di prestazioni, ma mi sembra un limite importante per giocatori che hanno quelle qualità…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Acerbi? Anche se ha detto “ne*ro” a Juan Jesus, quello non è razzismo. E’ un’espressione, una parola. Il razzismo è il vietare i diritti sacrosanti a una persona. Quella invece è una parola che ti offende. Se io non posso proibire un uomo dei suoi diritti, ma che razzista sono?…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Le parole di Acerbi? Una frase che suona come razzismo, ma probabilmente nelle sue intenzioni non voleva essere razzista. Sempre se l’ha detta. Ma non è nemmeno la stessa cosa se Jesus fosse privato dei suoi diritti fondamentali. Ma non è possibile che Jesus abbia frainteso le parole di Acerbi? Che abbia capito male? No, questo non c’è mai venuto in mente…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Proibire i diritti umani a Juan Jesus? Ma ragazzi, che c’entra, quello mica può farlo Acerbi, quello lo hanno fatto i negrieri, di certo non lo può fare Acerbi…Uno mica è razzista solo se ti proibisce i tuoi diritti…Si dà per certo quello che dice un uomo con la pelle nera? Veramente qua è successo esattamente il contrario, davanti alla tesi di Acerbi e quella di Jesus, il giudice ha creduto a quello che ha detto Acerbi…”

