Acerbi: “Jesus ha frainteso le mie parole, non può darmi del razzista. Accanimento enorme, la mia malattia una passeggiata in confronto a questo”

ALTRE NOTIZIE – Francesco Acerbi, assolto dall’accusa di razzismo nei confronti di Juan Jesus, ha parlato della sentenza del Giudice Sportivo nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

“Ora che c’è la sentenza vorrei dire la mia: non ho nulla contro Juan Jesus e sono dispiaciuto anche per lui. Ma non si può dare del razzista a una persona per una parola malintesa nella concitazione di gioco. Ho percepito un grandissimo accanimento, come se avessi ammazzato qualcuno.

Si sta umiliando una persona, massacrando anche la sua famiglia. La malattia che ho affrontato è stata una passeggiata in confronto a questa vicenda, non ho avuto paura a quei tempi. Tutti avevano già emesso la loro sentenza. E per tanti sono ancora un razzista, non ci sto. Se e quando arriverà la seconda stella potrò esserci. E a testa alta”.

“La sentenza è stata una liberazione anche se tutta la situazione che si è creata mi ha intristito. Non sono mai stato razzista“, la difesa del centrale nerazzurro sulle colonne del quotidiano. “Il mio idolo era George Weah, fu uno dei primi a chiamarmi quando mi fu trovato un tumore. Abbiamo perso tutti, sono triste e dispiaciuto“, ha proseguito Acerbi.

Il difensore dell’Inter conclude così: “Dopo la mia assoluzione di martedì scorso, le persone attorno a me hanno reagito come se fossi uscito dopo dieci anni di galera”.

Fonte: Corriere della Sera