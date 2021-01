La squadra cambia pelle: senza Dzeko sarà una Roma dei giocolieri

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Con Dzeko fuori dai giochi, Fonseca sta pensando a un cambio di modulo per la Roma. La squadra, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) potrebbe dunque cambiare di nuovo pelle per questa seconda metà di stagione.

Quella che potremmo vedere da qui in avanti sarà forse una Roma dei giocolieri: Fonseca a livello offensivo pensa adesso di affidarsi a giocatori quasi tutti piccoli, veloci e sguscianti. Sabato scorso contro lo Spezia, per la prima volta l’allenatore portoghese ha schierato la sua Roma con il 3-5-2.

È certo che senza un centravanti vero come Dzeko, che funge anche da punto di riferimento dell’intero attacco, la Roma del futuro potrebbe essere proprio questa, con Borja Mayoral e al suo fianco un giocatore a dargli manforte: Mkhitaryan o Pedro, in attesa che sia ufficiale anche la firma di El Shaarawy.

Fonte: Gazzetta dello Sport