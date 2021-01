Vicolo Dzeko. Il bosniaco alla Roma: via il prima possibile

AS ROMA CALCIOMERCATO – Edin Dzeko separato in casa. L’attaccante si allena da solo, lontano dalla Roma e da Fonseca, e distante anni luce da una maglia da titolare per la partita di domenica contro il Verona: l’attacco ormai è sulle spalle di Borja Mayoral.

Intanto però anche il bosniaco sembra essere deciso a cambiare aria: stando a quanto racconta l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), Dzeko ieri si è presentato a Trigoria accompagnato dal suo agente, Alessandro Lucci, e ha chiesto a Tiago Pinto di essere ceduto il prima possibile, proprio come aveva fatto in estate.

La Roma vorrebbe accontentarlo, il problema è che al momento non sembrano esserci offerte dai principali top club europei, quelli che sono stati sondati fino ad oggi. E allora? La soluzione potrebbe essere quella della tregua, di andare avanti insieme fino a giugno, ma Dzeko non ha fatto passi avanti in questo senso e rischia di diventare un peso nello spogliatoio. Lo sa bene Friedkin applaudito dai tifosi per la decisione di punire Edin e difendere l’operato di Fonseca fino a giugno.

Ecco perchè, aggiunge Il Messaggero (U. Trani), si proverà a trovare una sistemazione per Dzeko da qui a fine gennaio. Altrimenti dovrà per forza partire l’operazione riavvicinamento: restare 4 mesi in questa situazione non sarebbe utile a nessuno.

Fonti: Leggo / Il Messaggero