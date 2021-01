I Friedkin preparano una multa esemplare per Dzeko

AS ROMA NEWS – La Roma prepara una multa esemplare per Edin Dzeko. A raccontare la notizia è l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida). Il bosniaco è formalmente acciaccato ma sostanzialmente punito dal tecnico, e resterà fuori dall’elenco dei convocati anche per la partita contro il Verona (salvo rappacificamenti inattesi).

Stessa sorte anche per Federico Fazio e Juan Jesus, i due difensori fuori dal progetto tecnico di Fonseca e che sarebbero gli altri due “insorti” contro l’allenatore portoghese. Ma la notizia del Corriere dello Sport sarebbe un’altra, e cioè la multa salata in arrivo per l’ormai ex capitano della Roma.

I Friedkin, scrive il quotidiano sportivo romano, non accettano di negoziare sotto questo aspetto: serve una sentenza esemplare. E Dzeko dunque verrà punito duramente. Più per l’ammutinamento sfiorato venerdì, quando la squadra sembrava intenzionata a non allenarsi, che per la lite con Fonseca.

Fonte: Corriere dello Sport