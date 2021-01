ULTIME DA TRIGORIA – Ancora a parte Dzeko, Mkhitaryan e Pedro. Gestione programmata per Pellegrini

NOTIZIE AS ROMA – Secondo giorno di allenamento a Trigoria per la Roma dopo la vittoria per 4-3 sullo Spezia e in vista della partita contro il Verona di domenica sera.

Edin Dzeko continua a lavorare individualmente, al pari di Pedro, Mkhitaryan e Calafiori. Lavoro personalizzato per Lorenzo Pellegrini: niente di allarmante per il capitano giallorosso, per lui una normale gestione programmata.

Pastore continua il suo lavoro personalizzato per il recupero completo, dividendosi tra gruppo e lavoro individuale. Zaniolo ha ricominciato a correre, e il suo rientro si avvicina.

Redazione Giallorossi.net