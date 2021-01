“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Il problema è se Dzeko fa ancora bene alla Roma”, PRUZZO: “Scambio di prestiti con Icardi”, CORSI: “L’arrivo di Allegri sarebbe la fine dei pallottiani”, JURIC: “De Zerbi lo eviterei come la peste”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Se andate a vedere la rassegna stampa di oggi, nessuno può pensare che la Roma ha vinto l’ultima partita mentre Milan e Inter no, perché sembra che solo noi stiamo nella mer*a…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Se Dzeko tentasse un riavvicinamento tramite la mediazione di Tiago Pinto…Io però sul gioco “chi è più forte” tra Dzeko e Mayoral non ci casco: auguro allo spagnolo di fare la carriera del bosniaco. Se poi Mayoral quest’anno farà 25 gol, allora diremo che sarà stato più funzionale di Dzeko, ma di certo non basterebbero per dire che sarebbe più forte. Qui il problema non è quanto è forte Dzeko, ma se Edin fa ancora bene alla Roma…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Se Friedkin riesce davvero a portare Allegri e a fare una squadra, potremmo schiacciare i pallottiani e lì finirebbero completamente… Gomez regalato al Siviglia? Io penso che l’Atalanta non lo abbia voluto dare a una concorrente come la Roma per la Champions. Bisogna parlare per forza bene dei Friedkin, altrimenti i pallottiani sono contenti…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma è terza in classifica, sei dentro la Champions, te la giochi pienamente per il tuo obiettivo stagionale. Per cui questa situazione Dzeko-Fonseca va risolta e anche rapidamente. Questo è il momento di intervenire. Se il mercato non ti permette soluzioni, qualcuno si dovrà mettere davanti a loro due e ricomporre la cosa. La storia del calcio è piena di vicende come queste, non penso che calciatori e allenatori siano tutti amici…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Dzeko? Visto che il bubbone è esploso, sarebbe opportuno che la società decida una strategia che poi va spiegata dall’allenatore. Se poi Dzeko giocherà o no, sarà una scelta di Fonseca, a seconda di chi sarà più in forma. Poi la responsabilità sarà sua se contro la Juve deciderà di far giocare Mayoral o di far giocare Dzeko. O magari tutti e due, visto che ora si parla di un cambio di modulo…”

Dario Bersani (Rete Sport): “L’attaccante per giugno? Ormai non devi più puntare sul centravanti che ti fa una dozzina di partite, ma su quello che ti fa cinque anni da titolare. Poi dipende tutto da quale allenatore avrai: se è Fonseca è una cosa, se Sarri un’altra, se Allegri un’altra ancora… La verità purtroppo è che Allegri, se avevi una possibilità, lo potevi prendere solo adesso. A giugno si libereranno chissà quante panchine… Ieri ho visto Totti con Braida con la maglia della Cremonese, e m’è preso un colpo…ma pensate ad averli tutti e due qui…”

Marco Juric (Rete Sport): “Chi sarà secondo me il prossimo attaccante della Roma? Io dico Vlahovic, seguito da Belotti. Al terzo posto metto Icardi. Per quanto mi riguarda, ribalterei questa classifica, perchè sono innamorato di Icardi. Ha dei numeri incredibili, ma l’extra-campo che si porta dietro va oltre i suoi meriti calcistici. La figura della moglie è ingombrante… Purtroppo però parliamo di un giocatore che guadagna 8 milioni a stagione. Con Vlahovic invece punti la tua fiche sul giovane che sta facendo benino a Firenze. E poi c’è Belotti, che dovrà fare il salto primo o poi…E’ vero, in Nazionale non segna mai, ma guardate Immobile: all’estero non ha fatto nulla, poi è tornato qui ha fatto 140 gol… Prossimo allenatore? Non vorrei De Zerbi, proprio come la peste. Poi a seconda di come arriverai in classifica quest’anno, scegli o Juric o Allegri. Sarri? Certo che lo prenderei…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – Podcast): “Il procuratore di Dzeko sta valutando la cessione, ma sono tempi complicatissimi anche perchè la Roma gli ha fatto un contratto fuori mercato: 7,5 milioni per un 35enne sono cifre non maneggiabili se non per i grandi club…Noi, e non ce ne voglia Dzeko, non siamo preoccupati per lui e per il suo ingaggio, ma del fatto che la Roma deve trovare un attaccante in grado di trascinarla in Champions. E’ tutto molto complicato, ecco perchè si sta lavorando a una riconciliazione che però sembra molto difficile visto che il rapporto tra i due pare essere irrecuperabile…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Prima di tenerti un giocatore che non va d’accordo con il tecnico è meglio trovargli una sistemazione, come hanno fatto a Bergamo con Gomez. Ieri mi hanno suggerito uno scambio Icardi-Dzeko, sei mesi di prestito…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “La cessione di Dzeko? La Roma non può restare solo con Mayoral. Il bosniaco, per il valore del giocatore in assoluto, non è da lasciar andar via facilmente, anche se in tante partite quest’anno ha fatto male. Lo scambio con Icardi ci può stare, ovviamente in prestito…”

