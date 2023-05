La strategia di Mou per la Roma direzione Budapest

AS ROMA NEWS – Per Josè Mourinho la partita più importante è sempre la prossima, ma la data segnata in rosso sul calendario è quella del 31 maggio, quando a Budapest la Roma affronterà il Siviglia per provare a far impazzire nuovamente di gioia la capitale.

Per battere gli spagnoli, la squadra ha bisogno di ritrovare al meglio i suoi giocatori migliori. Per questo Mou sta predisponendo una strategia ad hoc per gestire quei calciatori non ancora al meglio della condizione in queste due partite (Salernitana domani pomeriggio, Fiorentina sabato prossimo) che le separano dalla finalissima di Europa League.

Dybala non dovrebbe partire titolare, ma avrà spazio a gara in corso per mettere minuti nelle gambe. Dovrebbe giocare invece dall’inizio Wijnaldum, che è il giocatore più vicino al top della condizione avendo già accumulato qualche presenza dopo il suo secondo stop, stavolta per un problema muscolare.

Difficile che possano partire titolari Smalling ed El Shaarawy: l’inglese potrebbe rientrare dal primo minuto a Firenze, così come il Faraone, che potrebbe essere una valida alternativa a Spinazzola, infortunatosi nel corso della gara di ritorno di Leverkusen. Non preoccupa Celik, che punta a esserci già domani, ma solo dalla panchina: al suo posto giocherà il giovane Missori. Contro i campani spazio anche per Tahirovic e Solbakken.

Si parte con le seconde linee, ma nella ripresa spazio ai giocatori alla ricerca della forma migliore per fargli mettere minuti nelle gambe. Mou vuole centellinare i suoi pezzi da novanta per farli arrivare al meglio alla gara più importante di questi ultimi anni di storia romanista.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Corriere della Sera