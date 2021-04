La tentazione di Fonseca: vincere l’Europa League e dire addio alla Roma

AS ROMA NEWS – Vincere l’Europa League, restare nella storia del club con un’impresa titanica, e poi salutare tutti. Sarebbe questa, secondo La Repubblica (M. Pinci) e la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) la tentazione che avrebbe maturato Paulo Fonseca negli ultimi giorni.

“Probabilmente Paulo Fonseca sta combattendo una battaglia personale. Probabilmente il suo nemico invisibile non è un giornalista che “inventa bugie” né le voci che legge su allenatori con cui la proprietà della Roma avrebbe o meno cercato un contatto. Il vero nemico di Fonseca è il silenzio. Quello che accoglie vittorie e sconfitte senza troppe distinzioni, illazioni sul suo futuro e candidature più o meno spontanee a prenderne il posto”, scrive l’edizione odierna de La Repubblica.

Nessuno infatti, tranne il general manager e connazionale Tiago Pinto, ha mai mosso un dito per rassicurarlo sul futuro. Nessuno ha speso una parola per aprire una discussione sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno. E questo ha reso Fonseca decisamente inquieto. E a poco sarebbe servito il 2 a 1 di Amsterdam.

Le squadre che si sono fatte avanti con Fonseca sono Benfica e Slavia Praga. L’offerta più concreta è dello Zenit, e in più c’è l’interesse di Napoli e Fiorentina. Ma se il portoghese vincesse l’Europa League, le pretendenti non mancherebbero di certo. E a quel punto potrebbe essere lui a dire: “Basta, grazie”, rifiutando il prolungamento di contratto.

